Москва, , 13:46 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский призвал учесть печальный опыт Украины, где власти Киева закрыли метро на фоне коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 19 марта.

«Сначала людей на удалёнку поставьте, тогда метро закройте. Чисто советская тема — все закрыли. А как будут киевляне на работу ехать? Я просил бы использовать трагическую ситуацию, чтобы мы все научились работать», — заявил Жириновский.

Киев столкнулся с транспортным коллапсом из-за закрытия метро и новых правил проезда в наземном транспорте, ограничивающих количество пассажиров.