Куала-Лумпур, , 13:49 — REGNUM Министр обороны Малайзии Датук Сери Исмаил Сабри Якуб заявил о возможности разворачивания вооруженных сил страны для сдерживания распространения коронавируса, об этом 19 марта сообщает издание The Star.

«Я надеюсь, что в этом не возникнет необходимости, но если граждане перестанут соблюдать правила, есть вероятность, что военные будут использованы», — приводит издание слова министра.

Ранее власти страны приняли меры, направленные на контроль за передвижением граждан, включающие запрет на свободное передвижение граждан без жизненной необходимости.

Как передавало ИА REGNUM, вспышка коронавируса, зафиксированная в китайском Ухане, дала о себе знать в декабре 2019 года, с тех пор инфекция распространилась на большинство стран мира, заставив международное сообщество применять экстренные меры для предотвращения заражения населения.

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