Стокгольм, , 13:44 — REGNUM В Стокгольме столичные власти теперь открыто заявляют о подготовке к проведению мер по оказанию неотложной медицинской помощи и других социальных мер в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 на территории города и его окрестностей. Уже прозвучали призывы со стороны медиков принять жесткие ограничения в столице, чтобы предотвратить настоящий хаос и паралич всей системы здравоохранения в столице. Об этом 19 марта сообщила шведская газета Fria Tider.

18 марта врач одной из стокгольмских больниц Стаффан Сильван потребовал, чтобы власти города немедленно объявили режим карантина в столице, чтобы остановить дальнейшее распространение коронавируса в остальной части страны. Подобные столько радикальные меры еще не приняты, однако журналисты издания отмечают, что они вполне вероятны. Более того, президент Франции Эммануэль Макрон уже установил такой режим на территории Парижа. Пока что власти Стокгольма готовятся к резкому увеличению числа пациентов, зараженных смертельным вирусом.

Сообщается, что число жертв коронавирусной инфекции скоро возрастет, и запланированные операции для остальных пациентов будут отменены. 18 марта было объявлено о встрече городского кризисного комитета, который был созван впервые после террористической атаки в 2017 году.

«Стокгольм сейчас только в начале пути, поэтому мы сможем наблюдать настоящую огромную пандемию», — с тревогой заявил Йохан Стируд, главный врач больницы Дандеридс и председатель Стокгольмской медицинской ассоциации.