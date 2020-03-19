, 13:46 — REGNUM Низкие темпы распространения коронавируса в глубинке России связаны с плохими дорогами. Об этом 19 марта заявил директор института прикладных политических исследований Григорий Добромелов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Две российские проблемы — дураки и дороги — в ситуации коронавируса играют нам в плюс. Дороги играют в плюс — потому что нет связанности между территориями, и вирус не распространяется так быстро, как в связанной Европе», — заявил политолог.

По словам Добромелова, основная часть коммуникаций в РФ проходит через Москву. Именно поэтому эпицентр заболеваемости находится в российской столице, однако она наиболее защищена в медицинском плане.