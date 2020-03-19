Сеул, , 13:34 — REGNUM В 2019 году число браков в Южной Кореи сократилось до самого низкого показателя с начала сбора статистических данных. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Статистическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, в прошлом году коэффициент вступления в брак составил 4,7 случая на 1000 человек, что является самым низким показателем с 1970 года.

Эксперты отмечают, что одной из главных причин сокращения браков является сокращение численности населения в возрасте 30−35 лет и тенденция в обществе, когда молодежь не считает необходимым регистрировать отношения.

Средний возраст вступления в брак среди мужчин составил 33,4 года, среди женщин — 30,6 лет. По сравнению с прошлым годом показатели выросли на 0,2 года.

Коэффициент разводов составил 2,2 случая на 1000 человек, что на 0,1 случая больше, чем год назад. Число разводов также увеличилось на 2%, до 110 800 случаев.