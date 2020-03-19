Стокгольм, , 13:33 — REGNUM В Швеции многие волонтеры, особенно среди молодежи, теперь хотят помочь пожилым людям. Они готовы покупать еду и выполнять разные поручения пенсионеров. Это происходит после того, как Агентство общественного здравоохранения Швеции рекомендовало всем, кому за 70, оставаться дома и не покидать место жительства без необходимых причин. По информации медиков, коронавирусная инфекция COVID-19 крайне опасна для людей в пожилом возрасте. Об этом 19 марта сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

Ранее Агентство общественного здравоохранения Швеции обратилось к всему населению с заявлением, согласно которому люди, старше 70 лет, наиболее подвержены коронавирусу, так как у них больше шансов серьезно заболеть. Особенно, если у них уже есть хронические заболевания, речь идет о легких и болезни сердца. Поэтому Агентство общественного здравоохранения предостерегло, чтобы все пожилые люди оставались дома, не контактировали с другими людьми, не пользовались общественным транспортом и не ходили по магазинам. Если же они все-таки встретят своего знакомого или родственника, то этот человек должен находиться в двух метрах от пенсионера, чтобы не подвергать его опасности.

После рекомендаций службы здравоохранения Эвелина Олссон создала группу в Facebook для людей, проживающих в Готланде, которые хотят помогать другим. Например, покупать еду и лекарства людям, которые должны быть социально изолированными. На эту группу уже подписались несколько тысяч пользователей. Сама Эвелина Олссон говорит, что она хочет показать, что есть люди, которым не все равно, что происходит, и которые готовы оказать помощь другим.

Другой волонтер Амер Сарсур проживает в Уппсале. Он также создал группу в Facebook для соседей, которые могут помогать друг другу. И в скором времени оказалось, что таких людей очень много.