Калуга, 19 марта 2020, 14:33 — REGNUM В калужский областной специализированный центр инфекционных заболеваний и СПИД поступила семья из Обнинска — четыре человека, включая двух детей. Госпитализированы также ещё двое граждан с подозрением на вирусную инфекцию. Об этом 19 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM по официальной информации министерства здравоохранения Калужской области.
Ранее, 17 марта, у калужанина, прилетевшего из Италии, была обнаружена новая коронавирусная инфекция.
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