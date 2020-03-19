Калуга, , 14:33 — REGNUM В калужский областной специализированный центр инфекционных заболеваний и СПИД поступила семья из Обнинска — четыре человека, включая двух детей. Госпитализированы также ещё двое граждан с подозрением на вирусную инфекцию. Об этом 19 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM по официальной информации министерства здравоохранения Калужской области.

«У четверых — лёгкая форма проявления ОРВИ, двое — без клинических проявлений заболевания. Все поступившие пробудут как минимум 11 дней. У каждого из них будут взяты анализы на новую коронавирусную инфекцию на третий и десятый дни пребывания», — заявили в региональном минздраве.

Ранее, 17 марта, у калужанина, прилетевшего из Италии, была обнаружена новая коронавирусная инфекция.

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