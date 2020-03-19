Ташкент, , 13:22 — REGNUM Ташкентский зоопарк приостановил прием посетителей в связи с распространением коронавируса, сообщили 19 марта в пресс-службе зоопарка.

«Мы вынуждены пойти на это ради вашей безопасности», — говорится в сообщении. Отмечается, что сотрудники зоопарка продолжат ухаживать за животными.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 19 марта в Узбекистане обнаружена 23 случая заражения коронавирусом. За минувшие сутки медики выявили пять инфицированных.

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