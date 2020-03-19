Стокгольм, , 13:31 — REGNUM Шведское агентство социального страхования в настоящее время снижает требования к медицинским рецептам для отпуска жизненно важных препаратов, чтобы снять дополнительную нагрузку на национальную систему здравоохранения в период эпидемии коронавируса COVID-19. На сегодняшний день шведским гражданам больше не нужно физически встречаться с лечащим врачом, чтобы подтвердить действие рецепта, вместо этого подтверждение можно получить по телефону или иным способом, удобным для гражданина. Об этом 19 марта сообщила шведское агентство Sveriges Radio.

Новые правила будут распространяться на всех граждан, независимо от их болезни. В настоящее время медицинские службы также готовятся к дальнейшему снятию ограничений, согласно которым, требование о наличии медицинских рецептов, которые уже были перенесены, как правило, с 8-го календарного дня на 15-й день, — в дальнейшем откладывается или полностью отменяется. Такое решение еще не принято, но власти пообещали, что послабление начнет действовать уже в скором времени.

В то же время сообщается, что потребность в заверении медицинских рецептов и справок для ухода за больными детьми на сегодняшний день полностью отменена. Однако это не распространяется на получение больничного по уходу за ребенком, если родитель вынужден находится с ним дома в период закрытия школы. Стен Эрикссон из Шведского агентства социального страхования заявил, что для этого требуются изменения в действующем законодательстве.

«Правительство и мы со своей стороны уже работаем над возможными сценариями», — заявил Эрикссон.