, 14:52 — REGNUM 19 марта шведское агентство Sveriges Radio сообщило о том, что временное родительское пособие может быть предоставлено тем, кому необходимо находиться дома со школьниками, если образовательное учреждение, куда ходил ребенок, в настоящее время закрыто. Правительственные ведомства в настоящее время изучают возможность предоставления такой льготы. Меры явились необходимым средством поддержания финансовых возможностей домохозяйств на период распространения коронавируса COVID-19.

«Это возможно, есть также и другие варианты решения. Нам нужно шире взглянуть на эту ситуацию с тем, чтобы мы делали все осторожно, а также чтобы мы убедились, что это то, что может быть реализовано в кратчайшие сроки и чтобы родителям это было удобно использовать», — заявил Матс Перссон, ответственный за экономическую политику Либеральной партии.

Сообщается, что в скором времени Риксдаг примет решение о законе, который, в свою очередь, позволит закрыть все школы и дошкольные учреждения, если это будет необходимо для уменьшения риска распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Пособие может также предоставляться тем родителям которые будут вынуждены сидеть дома, даже если их дети здоровы и им ничего не угрожает. В настоящее время детское пособие не дает таким родителям права на компенсацию заработной платы. Но среди парламентских партий существует широкая поддержка требования, чтобы государство выплачивало обоим родителям такую компенсацию.