Стокгольм, , 13:21 — REGNUM В 2020 году 3 294 мигранта подали ходатайства о предоставлении им политического убежища в Швеции, некоторые из этих людей находятся в зонах распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Однако правительство Швеции не дало никаких сигналов о том, что Швеция должна прекратить принимать заявки на убежища из-за глобальной пандемии коронавируса. В то же время другие страны, такие как Венгрия и Греция, уже сделали это. Об этом 19 марта сообщила шведская новостная служба Nyheter Idag.

Согласно последним статистическим данным миграционной службы Швеции, в январе и феврале 2020 Швеция получила 3 294 заявления о предоставлении политического убежища. Было также принято 7 094 заявления о воссоединении семей. Афганцы (122) и иранцы (143), которые планируются отправиться из Ирана, где разразился настоящий коллапс в связи с коронавирусом COVID-19, принадлежат к двум крупнейшим группам. Но самая большая из них — из Сирии (290).

Сообщается, что до сих пор от правительства Швеции не поступило никаких сообщений о прекращении принятия ходатайств о предоставлении политического убежища. В других странах были приняты решения закрыть границы для таких лиц. В Венгрии прекращение предоставления убежища было применено на неопределенный срок. Согласно Business Insider, прекращение предоставления убежища, ранее объявленное Грецией в связи с открытием Турцией границы, также является способом остановить распространение коронавирусной инфекции.