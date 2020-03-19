Ижевск, , 13:16 — REGNUM После весенних каникул, которые продлятся с 23 марта до 12 апреля, все школы Удмуртии перейдут на дистанционное обучение. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Родителям рекомендовано таким образом организовать досуг детей, чтобы ограничить доступ в людные места, посещение массовых мероприятий, походы в кинотеатры, торговые центры. Минпросвещения России рекомендует использовать онлайн-платформы.

Как сообщало ИА REGNUM, до настоящего момента ни одного случая коронавирусной инфекции в Удмуртии не зарегистрировано. Тем не менее с 18 марта в регионе действует режим повышенной готовности для предотвращения завоза и распространения инфекции.