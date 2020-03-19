Кемерово, 19 марта 2020, 13:13 — REGNUM В Кемеровской области, согласно новому распоряжению губернатора Сергея Цивилёва, отменяются массовые мероприятия с числом участников более 100 человек. Меры усилены из-за коронавируса.
«Согласно документу, круг участников разрешенных театрально-зрелищных, культурно-просветительских, спортивных и других массовых мероприятий сократился с тысячи до 100 человек», — уточнили в администрации правительства Кузбасса.
Министерству здравоохранения региона поручено обеспечить запас противовирусных препаратов, средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств и готовность медорганизаций.