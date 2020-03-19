Курган, , 13:10 — REGNUM Паника и надежда на авось — недопустимы. Об этом заявил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Он отметил, что заражённых коронавирусом в Зауралье нет. Слухи не нашли подтверждения, сообщил он редакторам СМИ.

Также Шумков отметил, что в регионе идёт необходимая профилактическая работа. Для приёма больных подготовлены специализированные объекты. На карантине находятся больше 20 человек.

Также губернатор добавил, что вопрос о наличии в аптеках защитных масок решается. Направлена заявка в Минпромторг. Что касается аппаратов для искусственной вентиляции лёгких, то их хватает, и дополнительно закупят семь.