Москва, , 13:07 — REGNUM Российский государственный университет нефти и газа закрыт на карантин по причине смерти его 79-летней сотрудницы, которая болела коронавирусом. Об этом «Московскому комсомольцу» сообщили в администрации учебного заведения.

Известно, что 79-летняя профессор была заместителем заведующего кафедрой и преподавала четыре дисциплины.

На данный момент в вузе составлен список из 120 студентов и 20 преподавателей, с кем у погибшей происходили контакты. Информация о данных лицах передана в Роспотребнадзор.

На данный момент неизвестно, каким образом женщина заразилась — никто из родственников погибшей не выезжал за границу. По данным издания, пожилая женщина трудилась в РГУ нефти и газа им. Губкина. Вплоть до момента госпитализации она читала студентам лекции.

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