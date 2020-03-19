Томск, , 13:02 — REGNUM В связи с угрозой распространения коронавируса в Томской области приостановлены заезды детей в лагеря на весенние каникулы. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 марта в областной администрации.

Лагерные смены в томских санаториях и лагерях на весенние каникулы отменены. Приостановка заездов связана с введением в регионе режима повышенной готовности и первым зарегистрированным случаем коронавируса.

Людям, получившим льготные путёвки в лагеря и санатории, предлагают обращаться в областной департамент по вопросам семьи и детей или в центры социальной поддержки населения по месту жительства.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области зарегистрирован один случай коронавируса. Заболевший приехал в Томскую область, побывав на выставке собак в Италии.

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