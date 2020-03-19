Кигали, , 13:03 — REGNUM Житель Руанды был арестован после публикации на видеохостинге YouTube видео, в котором он заявлял, что у него есть лекарство от коронавируса. Об этом передает ВВС Great Lakes.

Мари Мишель Умухоза, пресс-секретарь бюро расследований в Руанде, рассказала в интервью корреспондентам телерадиокомпании, что человек, который утверждал, что он является народным целителем и может вылечить от коронавируса, был арестован во вторник, 17 марта.

Она подчеркнула, что полиция не потерпит распространения слухов о пандемии. Видео больше не доступно широкой публике, отмечают репортеры.

К настоящему времени в Руанде было зарегистрировано восемь случаев заболевания коронавирусом.

В рамках профилактических мер против распространения заболевания правительство создало общественные помещения для мытья рук, а также были закрыты церкви и школы.

Как передают репортеры, в настоящее время нет вакцины от коронавируса или специального лекарства для пациентов, которые заразились этой болезнью.

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