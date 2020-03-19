Барнаул, , 12:59 — REGNUM В алтайских социальных сетях широко обсуждают комментарий о поправках к Конституции зампредседателя комитета Барнаульской городской думы по бюджету, налогам и финансам Юрия Ряполова, опубликованной на официальном сайте регионального правительства. Из слов этого единоросса следует, что вносимые изменения позволят исключить браки между людьми и собаками.

«Некоторые говорят, что не следует вносить поправку в Конституцию, закрепляющую брак как союз мужчины и женщины. Но ведь мы уже столкнулись с тем, что в так называемых развитых странах устраивают бракосочетания с любимыми собачками. Мы хотим, чтобы в нашей стране происходило нечто подобное под какими бы то ни было соусами? Я думаю, что нам это не нужно», — пояснил барнаульский депутат.

Как уже сообщало ИА REGNUM, разработка поправок к Конституции РФ началась после оглашения Владимиром Путиным послания Федеральному собранию.

Читайте также: Алтайский депутат заявил о легитимности всех поправок к Конституции РФ