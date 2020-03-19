Ярославль, , 12:57 — REGNUM В Ярославской области на коронавирус обследовано 742 человека. Об этом сообщает департамент здравоохранения Ярославской области.

Департамент здравоохранения Ярославской области

Со 2 марта по приказу главного санитарного врача региона анализы на коронавирусную инфекцию берут у всех больных с диагнозом «внебольничная пневмония» или с подозрением на этот диагноз. Таких анализов сделано уже 405.

По данным главного санитарного врача Ярославской области на утро 19 марта новых заболевших коронавирусом в Ярославской области не выявлено. Об этом сообщает телеграм-канал «Стоп! Коронавирус. Ярославская область». На лечении находится одна пациентка.

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