Рязань, , 13:00 — REGNUM Рекомендации по организации приёма посетителей в условиях противодействия распространению коронавирусной инфекции дали предприятиям общественного питания Рязанской области. Об этом 19 марта шла речь на заседании регионального оперативного штаба, сообщает пресс-служба областного правительства.

Поручения сформированы региональным министерством промышленности и экономического развития. Так, в барах, ресторанах, кафе и других предприятиях общественного питания столы, стулья и иной инвентарь должны быть расставлены так, чтобы расстояние между посетителями было не менее одного метра. Гостям в зал обслуживания рекомендовано заходить только после мытья рук с мылом и обработки кожными антисептиками. У посетителей желательно уточнять состояние здоровья и не допускать граждан с видимыми респираторными симптомами. Это же правило касается сотрудников предприятий общепита.

Персоналу предлагается настоятельно рекомендовать посетителям пенсионного возраста воздержаться от посещения кафе или бара, проводить регулярную дезинфекцию помещений и инвентаря.