Белград, , 13:08 — REGNUM Воздушное сообщение в Сербии может быть полностью закрыто. Такой шаг намерены предпринять власти страны в условиях пандемии коронавируса, сообщает 19 марта сербский портал «021».

Аэропорт «Никола Тесла Белград» закрывается с полудня для международных перевозок. Прекращение пассажирских перелётов президент Сербии Александр Вучич будет обсуждать с главой правительства Аной Брнабич.

По другим данным, 18 марта власти Сербии решили приостановить международные воздушные перевозки из аэропорта «Константин Великий» в городе Нише, отмечает портал.

Количество случаев заражения коронавирусом в Сербии достигло 97 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта в Сербии ввели комендантский час. Премьер-министр Ана Брнабич заявила, что за нарушение самоизоляции грозит до 12 лет тюрьмы. Россия готовится прекратить воздушное сообщение с Сербией в ближайшие дни.

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