Томск, , 12:47 — REGNUM Прибывшие в Томскую область из неблагополучных по коронавирусу стран будут госпитализироваться при симптомах ОРВИ. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 марта в областной администрации.

По словам замгубернатора по социальной политике Ивана Деева, Роспотребнадзор оперативно передаёт информацию обо всех гражданах, прибывших в регион из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу.

Таких пациентов медики обследуют на дому. Если у граждан будут обнаружены симптомы вирусного заболевания, их незамедлительно госпитализируют в инфекционное отделение больницы № 3 Томска.

В инфекционном отделении больницы № 3 Томска — 70 койко-мест. Это отдельно стоящее здание, в котором работают восемь врачей и 21 сотрудник среднего медперсонала.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области подтверждён один случай заражения коронавирусом. Заболевший приехал в регион из Италии, где посещал выставку собак. Он находится в инфекционном отделении больницы № 3.

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