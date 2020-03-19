Иерусалим, , 12:47 — REGNUM В Израиле для отслеживания перемещений носителей коронавируса, а также лиц, которые с ними контактировали, власти начали использовать технические средства массового эпиднадзора. Об этом сообщает издание Times of Israel со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

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«Для того чтобы сделать процесс проведения эпидемиологического расследования более эффективным, сократить этот процесс и точно охватить тех, кто контактировал с носителем коронавируса, мы начинаем использовать технологические инструменты», — говорится в сообщении ведомства.

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Так, отмечается, что с помощью такого мониторинга уже были выявлены 400 человек, которые контактировали с заболевшими. В тот же день им были отправлены уведомления о том, что они должны немедленно начать соблюдать карантин.

В сообщении от минздрава Израиля указывалась дата, когда люди с вероятным риском заражения находились рядом с больным человеком, а также требование незамедлительно начать домашний карантин.

При этом предполагаемых носителей коронавируса уведомили, что «их выследило правительство» с использованием их личной информации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Израиля на фоне распространения коронавируса закрыли въезд в страну для всех иностранных граждан. При этом премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что общий карантин в связи с угрозой COVID-19 в Израиле объявлен не будет.

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