Нур-Султан, , 12:46 — REGNUM Совместное противодействие распространению коронавируса обсудили президенты Казахстана и Киргизии Касым-Жомарт Токаев и Сооронбай Жээнбеков, сообщили 19 марта в пресс-службе казахстанского лидера.

Во время телефонного разговора стороны отметили необходимость согласования действий в борьбе с распространением вируса. Главы государств также обсудили развитие торгово-экономических отношений между двумя странами.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 19 марта, в Киргизии выявлено три случая заражения коронавирусом, в Казахстане — 44.

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