Екатеринбург, , 12:58 — REGNUM Свердловские учреждения культуры предусмотрят возможность онлайн-трансляции своих мероприятий. Об этом заявил замминистра культуры региона Сергей Радченко на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На новый режим из-за угрозы коронавирусной инфекции переходят Театр музыкальной комедии, Екатеринбургский цирк, Библиотека Белинского, Свердловский областной краеведческий музей и ряд других учреждений.

«У нас уже начали показывать онлайн-спектакли», — сказал Радченко.

Оперный театр тоже перейдёт в онлайн после того, как решит вопрос с авторскими правами на показываемые спектакли, уточнил главный дирижёр учреждения Константин Чудовский.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе введён режим повышенной готовности для противодействия COVID-19. В области подтверждён один случай заражения инфекцией.

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