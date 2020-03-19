Мариуполь, ДНР, , 12:52 — REGNUM В Мариуполе, который находится на подконтрольной Украине территории ДНР, коронавирусную инфекцию COVID-19 подтвердили у 52-летнего мужчины, который вернулся из Египта, написал 18 марта председатель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко на своей странице в социальной сети Facebook.

Позже в городе Константиновка с подозрением на коронавирус госпитализировали женщину с ребёнком и ещё одну женщину в городе Мирноград. Все они также ездили в Египет.

«Сейчас продолжается обследование, биологические материалы будут отобраны и переданы в государственное учреждение «Центр общественного здоровья при минздраве» в лабораторное отделение», — рассказал начальник отдела департамента Александр Феденко.

Все люди, кто контактировал с заболевшим или с теми, у кого подозревают коронавирус, устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее анализ не выявил коронавирусную инфекцию у председателя Верховной рады Украины.

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