Москва, , 12:39 — REGNUM Басманный суд Москвы до 7 июня продлил домашний арест экс-сотрудника полиции Дениса Коновалова, обвиняемого по делу журналиста Ивана Голунова, сообщил корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

«19 марта 2020 года Басманный районный суд города Москвы продлил срок действия меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Коновалова Д.А. до 7 июня 2020 года», — сообщили в суде.

Ранее Коновалов признался в совершении преступления и дал обличающие показания против своего экс-руководителя Игоря Лховца, который, по версии следствия, является организатором преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, Коновалов, Ляховец и ещё трое экс-сотрудников полиции обвиняются в совершении преступления предусмотренного п. п. «а, б, в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), ч. 3 ст. 303 УК РФ («Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности»), ч. 2 ст. 228 УК РФ («Незаконное приобретение и хранение наркотиков»).

По версии следствия летом 2019 года они подбросили наркотики журналисту Ивану Голунову.