Москва, , 12:39 — REGNUM Показатели смертности в Италии и Китае от новой коронавирусной инфекции COVID-19 выше, чем в других странах, потому что в этих странах проживает большое количество пожилых людей с хроническими заболеваниями, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Именно этот факт сделал Италию страной с самым высоким показателем смертности от коронавируса. Итальянцы — самая старая нация в Европе — около 23% гаждан старше 65 лет. Более 99% умерших в Италии при заболевании коронавирусом COVID-19 имели проблемы со здоровьем.

Такая же ситуация в Китае. Большинство заболевших в КНР — более 80% — это люди старше 60 лет с различными патологиями и заболеваниями, в основном с респираторными.

Как сообщало ИА REGNUM, чаще всего коронавирус поражает пожилых людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями — смертность составляет 10,5%.

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