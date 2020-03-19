Москва, , 12:36 — REGNUM Мещанский суд Москвы 13 апреля огласит результаты третей экспертизы по делу «Седьмой студии», сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Серебренникова.

«Суд получил экспертизу, копия выводов выдана нам, но мы пока их не читали. Официально результаты экспертизы будут оглашены на заседании в 12:00 мск 13 апреля», — сказал адвокат.

Напомним, что Кирилла Серебренникова и администрацию «Седьмой студии» обвиняют в хищении государственных средств, выделяемых на проект «Платформа». По версии следствия в период с 2011—2014 годы Кириллом Серебренниковым, Алексеем Малобродским, Юрием Итиным и Софьей Апфельбаум было похищено 133 миллиона рублей.