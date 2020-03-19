Москва, , 12:42 — REGNUM Стоимость 1 доллара в обозримом будущем может подняться до 100 рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Сергей Хестанов.

«Российский бюджет в значительной степени зависит от цен на нефть. При падении нефтяных цен не могло не отразиться на курсе рубля. Принципиально необычного тут не происходит. Идет классическая реакция валютного рынка на потенциальное сильное падение доходов бюджета», — сказал экономист.

По словам Хестанова, если текущие цены на нефть сохранятся на срок свыше одного квартала, то курс доллара может достигнуть отметки в 100 рублей.

«Точно сказать сложно, многое зависит от того, что сделает правительство РФ — срежет оно госрасходы или нет. Но при прочих равных условиях нынешние цены на нефть, скорее всего, приведут к курсу в 100 рублей за доллар, при условии, что низкие цены задержатся надолго», — предрёк эксперт.

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