Рязань, , 12:32 — REGNUM Спортивные учреждения и кинотеатры, в том числе частные, ярмарки выходного дня временно закрываются в Рязанской области. Таким образом в регионе усиливают противоэпидемические меры, сообщили 19 марта в пресс-службе областного правительства.

На заседании региональной оперативной группы по противодействию распространению коронавирусной инфекции отметили, что ситуация находится на контроле, однако в целях профилактики необходимо ввести дополнительные меры. Так, заместителю председателя правительства Рязанской области Роману Петряеву и руководителю управления Роспотребнадзора по региону Ларисе Сараевой дано поручение обеспечить приостановление работы частных бассейнов и фитнес-центров, спортклубов и кинотеатров. Заместитель председателя регионального правительства Дмитрий Филиппов и глава администрации Рязани Елена Сорокина ответственны за приостановку проведения ярмарок выходного дня.

В регионе определили 443 наиболее крупных магазина, в том числе 86 в Рязани, в которые можно организовать поступление товаров от местных поставщиков. Торговые площадки сформировали заявки на бакалейные продукты от крупных поставщиков.