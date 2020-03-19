Тбилиси, , 12:30 — REGNUM Первый гражданин Грузии скончался от коронавируса в Испании, сообщил на брифинге в администрации правительства Грузии директор Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Амиран Гамкрелидзе.

По его информации, от вируса скончалась женщина 74 лет, у которой помимо этой инфекции были хронические заболевания.

Правительство Грузии поддерживает постоянный контакт с членами семьи погибшей, а дипломатическая служба помогает уладить все необходимые процедуры в связи с происшедшим.

По последним данным, в самой Грузии зарегистрировано 40 случаев коронавируса, 1592 человека помещены в карантин, а 262 находятся в стационарах под наблюдением врачей. На территории Грузии летальных случаев в результате коронавируса пока не было.