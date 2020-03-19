Санкт-Петербург, , 12:33 — REGNUM Несколько госпитализированных в Петербурге с подозрением на коронавирус пациентов будут выписаны из Клинической инфекционной больницы имени Боткина уже в эту пятницу, 20 марта. Об этом в четверг журналистам заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Эргашевап, в настоящий момент в больнице находятся 314 пациентов, у которых подозревают новый вид коронавируса, однако уже в пятницу несколько пациентов будут уже выписаны.

В Петербурге за минувшие сутки количество пациентов с подозрением на новый вид коронавируса увеличилось на 57 человек. Среди госпитализированных — 19 детей. Всего диагноз коронавирус в Петербурге подтвержден у восьми человек, из них один — житель Ленобласти.

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