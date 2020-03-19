Самара, , 12:32 — REGNUM Начальника управления госавианадзора Ространснадзора в Самаре подозревают в хищении денег, которые были выделены на материальное стимулирование сотрудников госоргана. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба приволжского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

По версии следствия, с 2017 по 2019 годы подозреваемый нарушил установленный приказом Ространснадзора порядок и выплачивал повышенное материальное стимулирование сотрудникам бухгалтерии предприятия, которое он возглавлял.

После этого он получал часть выплат, считают следователи. Таким образом, по версии следствия, подозреваемый незаконно получил не менее 250 000 рублей. Эти денежные средства он потратил на свои нужды.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ.

Преступление было выявлено в результате проведения надзорных мероприятий Приволжской транспортной прокуратурой.

Расследование уголовного дела продолжается.

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