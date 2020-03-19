Ташкент, , 12:21 — REGNUM Министерство здравоохранения Узбекистана ввело карантин в первой клинической больнице Ташкента, сообщили 19 марта в пресс-службе министерства.

Карантин введен в связи с тем, что один из пациентов скрыл информацию о своем пребывании в Турции. Медики обнаружили у мужчины коронавирус, после чего больница перешла на особый режим работы.

Ранее карантин ввели в одном из отделений республиканского научного центра экстренной медицинской помощи. Однако после получения отрицательного теста на коронавирус учреждение вернулось к нормальному режиму работы.

Как сообщало ИА REGNUM, число случаев заражения коронавирусом в Узбекистане достигло 23 человек. За минувшие сутки число инфицированных выросло на пять человек.

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