Пенза, , 12:29 — REGNUM Пензенское социальное управление напоминает, что в городе действует Единая городская служба срочной социальной помощи. Обратиться за соцуслугами могут одинокие граждане пожилого возраста и люди с ограниченными возможностями здоровья по телефону: 8(8412) 44−00−03.

Как информирует городская мэрия, по многоканальному телефону принимаются заявки на покупку и доставку на дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, лекарств.

Обратившиеся за помощью граждане оплачивать покупки будут за свой счет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Бессоновском и Лунинском районах Пензенской области органы соцзащиты, службы занятости, здравоохранения, образования, Пенсионный фонд проводят информирование населения о мерах социальной поддержки.

Читайте также: Жителям Пензенской области расскажут о мерах господдержки