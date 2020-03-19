Пекин, , 12:44 — REGNUM Власти в китайской провинции Хубэй, где впервые был зафиксирован коронавирус, предостерегли жителей региона от новых случаев заражения инфекцией, об этом 19 марта сообщает Reuters.

Несмотря на то, что за прошедшие сутки здесь не было диагностировано новых случаев коронавируса, чиновники и сотрудники здравоохранения рекомендуют и впредь продолжать придерживаться жестких мер санитарной гигиены.

Как передавало ИА REGNUM, впервые коронавирус был диагностирован в китайской провинции Хубэй. После чего инфекция распространилась практически по всем странам мира.

В настоящее время данная проблема практически полностью взята под контроль в Китае.

Читайте ранее в этом сюжете: Мишустин не видит поводов для паники из-за коронавируса