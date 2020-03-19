Кейптаун, , 12:01 — REGNUM Служба кабельного телевидения ЮАР DSTV предоставила бесплатный доступ к круглосуточным новостным каналам всем жителям страны, в том числе тем, кто не является абонентом компании. Об этом передает ВВС Africa.

«Оставаться в курсе последних новостей о [вспышке коронавируса] — это первый шаг в прекращении его распространения», — говорится в заявлении MultiChoice Group, которой принадлежит Dstv.

Зрители получат доступ к международным каналам, таким как BBC World, CNN и Euronews Now, а также к местным каналам: eNCA, SABC News, Newzroom Afrika. Каналы будут доступны через DStv Now и онлайн-платформу MultiChoice, доступную на ПК, смартфонах, планшетах, смарт-телевизорах и консолях Xbox.

Как отмечают репортеры, Dstv имеет 14 миллионов подписчиков в Африке, половина из них — в ЮАР.