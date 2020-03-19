Лондон, , 11:55 — REGNUM Сорок станций лондонского метро из более чем 250 закрыты с 19 марта. Об этом предупредил оператор транспортной системы британской столицы Transport for London (TfL), пишет Daily Telegraph.

Отмечено, что закрыты непересадочные станции. Такое решение принято для более быстрых поездок пассажиров, которые совершают важные и неотложные поездки. На улицах города уменьшат количество автобусов.

В компании лондонцев призвали не пользоваться общественным транспортом без острой нужды. Ситуация обусловлена распространением коронавируса.

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