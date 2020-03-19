Оттава, , 11:54 — REGNUM Стала известна дата релиза игры Dead by Daylight на мобильных устройствах — 16 апреля 2020 года. Об этом сообщалось 18 марта на официальном YouTube-канале проекта.

Предварительная регистрация в игре уже открыта. Она будет доступна на устройствах с операционными системами iOS и Android.

Напомним, Dead by Daylight — это многопользовательская соревновательная хоррор-игра. В ней команда выживших пытается ускользнуть из голова маньяка-убийцы.

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