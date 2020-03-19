Тбилиси, , 11:59 — REGNUM Священный синод Грузинской православной церкви (ГПЦ) созван, чтобы обсудить ситуацию в стране, которая сложилась в связи с распространением коронавируса COVID-19. Об этом руководитель службы по связям с общественностью грузинской патриархии Андрия Джагмаидзе рассказал журналистам агентства «ИнтерпрессНьюс».

Сообщается, что собрание Синода под председательством патриарха Грузии Илии Второго назначено на 20 марта.

«На заседании рассмотрят ситуацию, связанную с распространением вируса в целом», — рассказал официальный представитель ГПЦ. Он не ответил, на вопрос, будут ли введены какие-либо изменения в проведение обрядов в церкви.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии водят экстренные меры по недопущению распространения коронавируса в стране. 19 марта было выявлено 40 заболевших COVID-19.

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