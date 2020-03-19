Москва, , 11:53 — REGNUM Самое лучшее средство для борьбы с коронавирусом — запрет на выезд российских граждан из страны. Запрет на выезд жителей России за границу — более эффективное средство, чем тотальный карантин, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова, комментируя меры профилактики коронавируса.

«Вирус в Россию в буквальном смысле прилетел из «неблагополучных» стран регулярными или чартерными рейсами российских авиакомпаний. Если принять во внимание, что почти все новые заболевшие 18 марта — это пассажиры тринадцати рейсов авиакомпаний, прибывших в Москву в период 6−13 марта из заражённых вирусом европейских городов, а в среднем пассажирский самолёт Boeing или Airbus перевозит около 200 пассажиров за один международный рейс, это значит, что из европейских городов в Москву прибыли только этими тринадцатью рейсами примерно 2600 потенциальных носителей коронавируса!

Заболевание пока подтвердилось у 147 человек, ныне находящихся в Москве в инфекционных больницах. А если учесть, что на мартовские длинные выходные немало российских граждан решили себя порадовать путешествием в европейские страны, числу заболевших коронавирусом ещё есть куда расти — ведь если некоторые туристы, допустим, уехали на каникулы в Европу только 8 марта сроком примерно на две недели, а кто-то решил взять двухнедельный отпуск сразу после выходных и провести его в Европе, это значит, что числу заболевших ещё есть куда расти, и информация о двузначном приросте ежедневно числа заразившихся этим вирусом будет терроризировать всю страну, и особенно москвичей, вплоть до конца марта.

В данной ситуации было бы необходимым для наших властей как минимум задуматься над двумя предложениями, а лучше всего — их осуществить. Во-первых, как можно скорее и, что особенно важно, принудительно вывезти всех отдыхающих и работающих в Европе российских граждан специальными рейсами российских авиакомпаний или даже бортами МЧС и сразу направить их в карантин.

Во-вторых, ввести временный запрет для россиян на отдых за рубежом до тех пор, пока Всемирная организация здравоохранения не объявит о прекращении пандемии COVID-19, а деловые поездки — только по специальной визе, как это было в СССР, ну и при условии, что соответствующие страны не закрывают въезд для иностранных граждан.

Турция закрыла въезд для ограниченного количества стран, но на граждан РФ запрет пока не распространяется. А надо бы, чтобы инициатива здесь исходила со стороны России, а не Турции. Ведь если в Турции или иной стране пока, по официальным сообщениям, нет заражённых коронавирусом, это не значит, что таковых не появится.

Да и не всегда официальным сообщениям властей некоторых стран можно доверять, особенно если учесть, что приток иностранных туристов для Турции имеет почти такое же значение, как для России экспорт углеводородов.

Но пока всё ограничивается робкими призывами Роспотребназдора к гражданам не ездить на отдых за рубеж и весьма дипломатическими рекомендациями нашего МИДа досрочно вернуться домой, если вы уже уехали за рубеж. А жаль.

Запрет на выезд жителей России за границу мог бы быть более эффективным средством, чем тотальный карантин и комендантский час. Ну и, конечно, помог бы жителям крупных городов продолжать жить обычной жизнью, не боясь подхватить коронавирус в общественном транспорте или офисе, а российским курортам — увеличить внутренний турпоток этим летом», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация по коронавирусу в мире очень напряженная. Надо быть готовыми к любому развитию событий.

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