Тбилиси, , 11:50 — REGNUM

В Грузии подтверждены 2 новых случая коронавируса, сообщает 19 марта официальный сайт правительства Грузии по борьбе с коронавирусом https://stopcov.ge/

Соответствующее заявление 19 марта утром сделала и медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая. Она сообщила, что коронавирус подтвержден у одной из пациенток больницы, возраст которой старше 80 лет, и она контактировала с тем пациентом этой больницы, у которого вирус был выявлен ранее. О втором зараженном пациенте, по словам Маринэ Эзугбая, ей ничего не известно.

«Вчера мы сдали на исследования анализы 21 пациента, и только у одного был положительный результат. Это пациенты нашей больницы, о которых я могу дать информацию. О втором инфицированном мне ничего не известно», — отметила меддиректор тбилисской больницы

По ее информации, в настоящее время в Тбилисской инфекционной больнице числятся 32 инфицированных коронавирусом пациента, один из которых выписан домой, но остается в режиме самоизоляции. Из 31 находящегося в этой больнице пациента состояние 3 оценивается как проблемное и содержащее риски, так как один пациент, точнее пациентка, в возрасте старше 80 лет, имеет сопутствующие заболевания, состояние второго пациента осложняет наличие гипертонии, а у третьего получены плохие показатели при томографическом исследовании. Марина Эзугбая не исключает у этих пациентов дальнейшие осложнения и нежелательный исход, но надеется, что и в этих трех случаях удастся добиться улучшения состояния граждан.

Остальные 8 инфицированных находятся в других отведенных для лечения больных коронавирусом граждан клиниках.

В карантине на данный момент находятся 1344 человека, а 216 пациентов помещены в стационары, где взяты под наблюдение врачей.