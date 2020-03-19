Нур-Султан, , 11:46 — REGNUM Власти Нур-Султана могут переоборудовать гостиницу Ramada Plaza под больницу для инфицированных коронавирусом. Об этом 19 марта заявил заместитель главы города Бахтияр Макен на брифинге.

По его словам, это может произойти в случае введения «плана С» — когда чрезвычайное положение перейдет в режим комендантского часа. Такой сценарий возможен при массовом распространении вируса, уточнил Макен.

Он добавил, что сегодня в гостинице Ramada Plaza проводятся ремонтные работы для подготовки объекта к возможному приему пациентов. Эти меры позволят сохранить карантинный режим.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 19 марта в Казахстане выявлено 44 случая заражения коронавирусом. За минувшие сутки медики обнаружили семь инфицированных человек.

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