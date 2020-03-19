Барнаул, , 11:46 — REGNUM На сайте «Алтайский старообрядец» опубликован тест воскресной проповеди, которую настоятель Покровского храма Барнаула — протоиерей Никола во вторую неделю Великого поста посвятил евангельскому сюжету исцеления Спасителем расслабленного человека в Капернауме.

Из этого текста следует, что эпидемия коронавируса COVID-19 возникла в мире от человеческих грехов — «нераскаянных, незамоленных».

«Подтверждение этому видно даже на примере нынешней коронавирусной эпидемии, или, как её уже называют, пандемии, как она охватывает уже несколько стран. Когда сложно даже предположить, какая массовая истерика — как мы видим из средств информации — во многих странах, даже таких, которые в части медицины и здравоохранения, можно сказать, лучшие. Это и Америка, и Италия, и Великобритания, где паника оттого, что надвигается такое заболевание.

Но причина в одном: в том, что Господь посылает какие-то недуги, и эти болячки перерастают в эпидемии по причине грехов. Грехов и отдельных людей, и огромных масс людей, сообществ, которые в таком греховном состоянии забывают про Бога, забывают про смерть, думают, что здесь, на земле они будут жить долго и счастливо: только бы сейчас им победить эту эпидемию, а дальше заживем прекрасно и хорошо! — Нет, так не будет. Господь всегда нам напоминает, что смерть рядом. И надо помнить о том, что Господь может в любой момент призвать всякого человека», — пояснил священник.

По его словам, бороться с коронавирусом нужно через обращение к Богу, с покаянием, со слезами, со слезными просьбами. Как уже сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России зарегистрировано 33 случая коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, из них 31 случай в Москве, по одному — в Томской и Новосибирской областях.