Ростов-на-Дону, , 11:44 — REGNUM В Ростовской области из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции под наблюдением врачей находятся 340 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 19 марта.

С начала вспышки коронавируса обследовано 883 жителя региона, снято с наблюдения — 515 человек. У всех пациентов, прошедших тестирование на наличие опасной инфекции, диагноз не подтвердился.

ИА REGNUM ранее сообщало, что донской губернатор Василий Голубев заявил о достаточной оснащённости тест-системами, позволяющими определить наличие коронавируса в организме человека. С 20 марта к работе приступят специалисты центра оперативного мониторинга COVID-19.

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