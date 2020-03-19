Черкесск, , 11:42 — REGNUM Пожилым жителям Карачаево-Черкесии окажут помощь в случае необходимости волонтеры. В их число входят активисты «Молодой гвардии», члены всероссийского движения «Волонтеры-медики», представители различных общественных организаций.

Работу штаба организовали по решению оперативного штаба в связи с угрозой распространения коронавируса, чтобы обезопасить людей старше 60 лет, находящихся в зоне риска, от этого вируса.

Позвонив по телефону горячей линии 8−800−201−46−49, пожилые жители региона смогут рассказать о своих проблемах, решением которых займутся волонтеры. Они помогут обеспечить продуктами питания. Оказать помощь в решении домашних вопросов по уборке, доставке лекарств.

Принять участие в оказании благотворительной помощи председатель ОНФ в КЧР Людмила Каппушева пригласила всех неравнодушных граждан.