Ростов-на-Дону, , 11:39 — REGNUM Ростовские школьники после весенних каникул продолжат обучение в онлайн-режиме. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Весенние каникулы продлятся с 19 по 29 марта. Затем для учащихся общеобразовательных учреждений учебный процесс возобновится. Работа педагогов в дистанционном режиме продлится до 12 апреля.

ИА REGNUM напоминает, что проведение всероссийских проверочных работ (ВПР) и единого госэкзамена (ЕГЭ) в связи с угрозой распространения коронавируса перенесено. Среди жителей региона заболевших COVID-19 нет.

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