Санта-Моника, США, , 11:39 — REGNUM По слухам, Activision занимается разработкой новой игры о приключениях дракона Спайро. Об этом 18 марта сообщил портал ComicBook.

По словам источника издания, компания занимается именно новой частью франшизы, а не переосмыслением одной из старых. Подробности предстоящего проекта пока не сообщаются.

Напомним, в 2018 году Activision выпустила Spyro the Reignited Trylogy — сборник, состоящий из ремастеров первых трёх частей оригинальной франшизы о приключениях Спайро. Все проекты были тепло приняты геймерами и критиками.

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