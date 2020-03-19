Вашингтон, , 11:32 — REGNUM Популярная игра Untitled Goose Game получила премию Game Developers Choice Awards! как лучшая игра 2019 года. Об этом 19 марта сообщил портал Comicbook.

Несмотря на то, что конференция Game Developers Conference 2020 (GDC 2020) была отложена на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса, церемония награжения была проведена в онлайн-формате на видеостриминговом сервисе Twitch.

Напомним, только в 2019 году инди-игра Untitled Goose Game разошлась тиражом 1 млн копий. Она получила премии Golden Joystick Awards и участвовала в нескольких номинациях The Game Awards 2019. Многие издания признали её лучшей игрой года.

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